نائبة: الإخوان يحاولون تحريض الأطقم الطبية ضد الدولة

تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، أشارت خلاله إلى وجود مخطط إخواني لمحاولة ضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة دون تحرك من الجهات المعنية.

وأضافت النائبة، في بيان لها اليوم، أنّها رصدت تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة، وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.

وعلقت: "يبدو أنّ الفترة المقبلة ستشهد استجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشكل يدغدغ المشاعر ويحض على هذا السلوك، الذي يمكن وصفه بالخيانة إن كان دون سبب حقيقي أو بهدف ضرب الدولة".

وأوضحت: "المخطط قائم على خفض وإضعاف الروح المعنوية للجيش الأبيض، وسلبه عزيمته على القتال، وإشاعة حالة تخلي الحكومة عن دعمها وتأمينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.

وزادت: "نقابة الأطباء أصدرت بيانات علقت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددة على أن مواجهة جائحة وباء كورونا واجب مهني ووطني للأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وشددت عطوة، على أنّ ذلك لا يمنع أنّ هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وشددت: "لا بد لجميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية، أن تؤدي دورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم".

وأشارت، إلى أنّ هناك دور كبير على وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإجهاض هذا المخطط، وتأكيد دعم الأطقم الطبية في الأزمة، وحرص الدولة على تأمينهم بشكل فائق يحميهم ويحمي أسرهم، مختتمة: "وقبل ذلك هناك دور أكبر على المواطنين في دعم الأطقم الطبية، ويجب تشكيل حملات توعية بهذا الأمر، حتى نرفع الروح المعنوية للأطقم الطبية ونواجه هذه المخططات".