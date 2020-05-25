ناقد فني: مسلسل الاختيار أثبت قوة مصر الناعمة من خلال الدراما الوطنية

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بمسلسل الاختيار، الذي جسد بطولات خيرة رجال الوطن من الضباط والجنود، وساهم في زيادة الروح المعنوية لدى الشعب الذي يفتخر دائمًا ببطولات الجيش المصري.

وقال "سعد"، لـ "الوطن"، إن الحلقة 28 من الاختيار، بمثابة "ماستر سين" المسلسل، خصوصًا وأنها لم يكن بها دراما مكتوبة، ولكن تجسيد لما قام به أبطال كمين البرث، بقيادة الشهيد أحمد منسي، من واقع بطولات حقيقية دافع فيها هؤلاء الأبطال عن الوطن بدمائهم وأرواحهم، "هذا المسلسل ساهم في زيادة الغضب تجاه الإرهابيين الخونة، والغدر الذي نلقاه منهم، في مقابل تضحيات أبطال الجيش لصد هذا العدوان الغاشم".

وشدد على أهمية الفن باعتباره القوة الناعمة التي تتصدى للإرهاب بالأعمال الدرامية والسينمائية، وتجسيد تضحيات وبطولات رجال الوطن للحفاظ على مصر ودحض محاولات الإرهابيين الآثمة وغدرهم للإيقاع بهذا البلد الأمين.

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

تناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش