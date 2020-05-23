وزير التنمية المحلية يشدد على تنفيذ قرارات الحكومة خلال عيد الفطر

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، عددا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الاستعدادت الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، حيث حرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق.

وأكد اللواء محمود شعراوي على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلى رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، خاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوي على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، كما وجه كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري على مدار اليوم خلال إجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

وقال شعراوي: نريد أن تمر إجازة العيد بدون تسجيل مخالفة واحدة للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات ستتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب شعراوي، بالمواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل .

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من القمامة وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يومياً لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا ، لافتاً إلى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن .

وأشاد اللواء شعراوى ببعض المبادرات المجتمعية التى أطلقها المحافظين خلال الأيام الماضية لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم .