وزير التنمية المحلية يطمئن هاتفيا على حالة محافظ الدقهلية وزوجته

حرص اللواء محمود شعراوي وزير التنمية التنمية المحلية، في أول أيام عيد الفطر المبارك على الاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد إصابته هو وزوجته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، اتصالا هاتفيا بالمحافظ صباح اليوم، وأعرب الوزير خلال الاتصال عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمحافظ وزوجته، كما أبلغه تمنيات رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الشفاء العاجل، وعودة الدكتور أيمن مختار وزوجته لأسرتيهما معافين إن شاء الله، وعودة المحافظ لممارسة عمله من جديد بصورة طبيعية بمقر المحافظة خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار، عن خالص تقديره و شكره واحترامه على حرص الوزير محمود شعراوي على المتابعة المستمرة لتطورات حالته الصحية وحرصه على التواصل معه في أول أيام عيد الفطر للاطمئنان عليه هو وزوجته، وأكد مختار أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وأضاف مختار أنه على تواصل مستمر مع نائبه هيثم الشيخ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في أيام العيد فيما يخص إزالة التعديات على أراض وأملاك الدولة وكذا تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.