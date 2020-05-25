مدير "المنيرة العام": مفيش استقالة واحدة عندنا.. نحن أطباء نقدر الأزمة

علق الدكتور أشرف شفيع مدير مستشفي المنيرة العام، على ما جرى تداوله قبل قليل على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن استقالة أطباء بمستشفى المنيرة العام، اعتراضًا على ما وصفوه بالإهمال الطبي في حق الأطباء.

وقال شفيع، لـ"الوطن": "لا يوجد أي استقالة تقدمت لي بشكل مباشر، المستشفى لم تهمل في حالة أي طبيب، واحنا بنقدر الأزمة اللي بيعيشها العالم من أخطار تواجه الأطقم الطبية".

وكان الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام، تقدم باستقالته لمدير المستشفى بعد ما وصفه بأنّه إهمال في حق الدكتور وليد يحيى زميله بالمستشفى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.