تفاصيل العثور على جثة متفحمة في حلوان.. مخدرات ومبلغ مالي

نجح ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، في كشف لغز العثور على جثة شاب متفحمة داخل مبنى تحت الإنشاء في دائرة القسم، وتبيّن أنّ 3 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وجرى ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل مبنى تحت الإنشاء.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبيّن العثور على جثة متفحمة تماما، ونقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات إلى أنّ الجثة لشاب 29 عاما، ووراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين بسبب خلاف على مبلغ مالي حصيلة بيع المخدرات، وضُبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.