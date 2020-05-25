أمين عام الأطباء: نطالب الصحة بتخصيص 3 مستشفيات عزل للأطباء

طالب الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، وزارة الصحة بتخصيص 3 مستشفيات عزل للأطباء في الوجه البحري والقبلي والقاهرة الذين يصابون بكورونا، على الأقل على أن يتم تخصيص خط ساخن لهم يتم التواصل عليه وسرعة إغاثة الطبيب حال إصابته، وعمل مسح لكل المخالطين حتى لا يكون الطبيب بؤره للعدوى ولا نجد من يعالج المرضى.

كما طالب رئيس الوزراء باعتبار شهداء الأطباء كشهداء الجيش والشرطة ومعاملتهم ماديا على هذا الأساس وأن يتم تعويض أسرهم بشكل كاف.

وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأطباء في حالة غضب شديد، محذرا من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية، وبدورنا كنقابة ندرس كل سبل التصعيد.

وأعلنت نقابة الأطباء عن وصول عدد الشهداء بين أعضائها المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، مشيرة إلى أن عدد المصابين تخطى أكثر من 350 مصابا بين الأطباء.

واتهمت النقابة وزارة الصحة بالتقاعس عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحملت نقابة الأطباء، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.