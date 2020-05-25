"الأطباء": رصدنا 19 شهيدا من أعضائنا بكورونا.. وطلبنا إفادة الصحة

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، أن الشهداء من بين الأطباء حتى الآن، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تجاوز الـ19 شهيدًا، فيما يزيد عدد المصابين عن 350 مصابا بكورونا.

وأشار أمين عام النقابة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن هذه الأرقام ليست دقيقة، لأنها ناتجة عن حصر خاص بالنقابة يرد إليها من النقابات الفرعية في المحافظات، لافتًا إلى أن النقابة سبق وأن خاطبت وزارة الصحة، لمطالبتها بمد النقابة بعدد الأطباء المصابين والشهداء، لكن لم ترد إليها أي إفادات رسمية.

وحذر الطاهر من تقاعس وزارة الصحة عن توفير الحماية للأطباء والطواقم الطبية داخل المستشفيات، لأن استمرار هذا الأمر سيحولهم من معالج إلى مصدر لنقل العدوى.