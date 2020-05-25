الجيش الليبي ينتفض لتحرير "معيتيقة".. ويستهدف سفينة حربية تركية

نفذ الجيش الوطني الليبي سلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، وذكرت مصادر ليبية أن الجيش قصف جوا مواقع للميليشيات في مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

كما قال مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، لوكالة "روجوفا"، إنه "تم استهداف سفينة حربية تركية بعد محاولتها الاقتراب من منطقة رأس لانوف" شمال ليبيا، ما أدى لحريق كبير في البحر.

وكشف خبراء في الأمم المتحدة عن "مهمة سرية" تنفذها قوات غربية خاصة في ليبيا، وفقا لتقرير سري نشرت صحيفة "أحوال" التركية أجزاء منه نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، وورد في التقرير أنه شارك في المهمة 20 شخصا، على الأقل، من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة، ووفقا للتقرير فإن مهمة تلك القوة هي إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى طرابلس، واعتراض إمدادات الأسلحة.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأول، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية بدأت استعادة السيادة الكاملة على عدد من مناطق البلاد، كما نفى أي انسحابات نفذها الجيش الليبي، وقال إن الأمر يتعلق بإعادة تموضع ضمن خطط عسكرية، وأكد أن الجيش الليبى حقق تحولات كبيرة خلال الساعات الـ72 الماضية، كما أوضح أن القوات الجوية أسقطت أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية.

وأعلن المسماري، اعتقال الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر "داعش" في سوريا الذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق "الشام"، وذكر المسماري، على صفحته الرسمية، أن المذكور "قُبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك"، ما يدل على علاقة "أردوغان" مع التنظيمات المتطرفة.