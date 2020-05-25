إيران تعيد فتح مزارات دينية رئيسية بعد شهرين من الإغلاق

أعادت إيران اليوم، فتح مزارات شيعية رئيسية في أنحاء الجمهورية، بعد أكثر من شهرين من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فرض مرقد الشاه عبد العظيم في طهران، وضع كمامات والسير عبر نفق للتطهير وفحص درجة حرارتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنّ مرقد الإمام الرضا في مشهد في شمال شرق ايران ومرقد فاطمة المعصومة ومسجد جمكران في مدينة قم المقدسة اعيد فتحهما أيضا مع اتباع بروتوكولات صحية صارمة.

ويسمح لهذه المزارات الدينية بفتح أبوابها بعد ساعة من صلاة الفجر وحتى ساعة قبل الغروب، وأظهر التلفزيون الحكوميّ المصلين يبكون وهم يهرعون نحو مرقد الإمام رضا.

وذكرت إدارة المقام في بيان عبر الموقع الإلكتروني المخصص له، أنّه يجب على الزوار مراعاة المتطلبات الصحية مثل وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار سجادات صلاة خاصة بهم والكتب الشخصية وغيرها من المتعلقات الشخصية.

وأغلقت إيران الأضرحة إلى جانب المدارس والجامعات وجميع الشركات غير الحيوية في مارس، بعدما سجّلت أول حالة وفاة لاثنين من الزوار جراء فيروس كورونا في قم في أواخر فبراير.

وسمحت إيران بإعادة فتح اقتصادها على مراحل وتخفيف القيود تدريجياً منذ مطلع ابريل، مع توقع المزيد من تخفيف التدابير في الأيام القادمة رغم الزيادة الأخيرة في الإصابات.

ولقي أكثر من 7410 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 135 شخصا في إيران جراء وباء كوفيد-19، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنّها أقل من تلك الفعلية.