بومبيو يشيد بإعلان الرئيس الأفغاني إطلاق سراح 2000 سجين من طالبان

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني عن إطلاق سراح ما يصل إلى ألفين من سجناء حركة طالبان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع عبدالغني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله.

وأفاد الرئيس الأفغاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "الليلة الماضية تلقيت أنا والدكتور عبدالله اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وشكر الحكومة الأفغانية على بدء العملية الشجاعة لإطلاق سراح ما يصل إلى 2000 سجين من طالبان، وأكد أن الولايات المتحدة ستدفع نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد وخفض العنف وبدء مفاوضات مباشرة".

وتلتزم طالبان والحكومة الأفغانية حاليا بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر.

وتعهد الرئيس الأفغاني بإطلاق سراح ألفين من سجناء طالبان ردا على بادرة حسن النية التي أعلنتها الحركة بوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وأمر الرئيس الأفغاني، قبل أسبوعين، قوات الأمن بالعودة إلى وضع الدفاع ومواصلة العمليات ضد طالبان، متهما الحركة بالضلوع في هجومين دمويين وقعا في كابول وننجرهار في 12 مايو الجاري، وتنفي طلبان مسؤوليتها عنهما.