طقس ثالث أيام العيد لطيف على الوجه البحري والقاهرة ومائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يشهد غدا الثلاثاء الموافق ثالث أيام العيد، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تسود شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدل إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 18

شبين الكوم 31 18

دمنهور 30 19

بلطيم 27 19

مطروح 25 17

السلوم 27 16

سيوة 32 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 20

الزقازيق 30 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 27 17

رفح 26 18

رأس سدر 33 19

نخل 31 14

نويبع 33 21

طابا 33 18

كاترين 29 11

الطور 34 20

شرم الشيخ 35 23

الغردقة 35 23

مرسى علم 33 24

الفيوم 33 18

بني سويف 33 18

المنيا 34 17

أسيوط 35 18

سوهاج 36 21

قنا 36 22

الأقصر 37 24

أسوان 37 21

إدفو 37 23

أبوسمبل 36 25

الوادي الجديد 36 21

شلاتين 33 25

أبو رماد 32 24

حلايب 31 24

رأس حدربة 32 25