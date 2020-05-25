الطقس اليوم الاثنين 25-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، اليوم الاثنين، إذ يسود طقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

بينما يكون الطقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا، على السواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة ليصبح طقسا معتدلا نهارًا ومائل للبرودة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس مائلا للحرارة مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.