الطقس اليوم الأحد 24-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ يسود طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الطقس في مصر

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،المدينة المنورة، القصيم.

في حين تنشط الرياح السطحية المثير للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من سواحل البحر الأحمر وقد تؤدي الى شبه انعدام على أجزاء من تلك المناطق.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 10 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.