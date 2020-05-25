بعد وقف التراخيص 6 أشهر.. كيفية الإبلاغ عن شكاوى مخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية إيقاف تراخيص أعمال البناء بمختلف أنواعها لمدة 6 أشهر بداية من 24 مايو الحالي، ليشمل المباني السكنية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأحياء ذات الكثافة السكانية، باستثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، واستمرار تراخيص البناء للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.

وتستعرض "الوطن" طريقة تقديم شكوى مخالفات البناء على النحو التالي:

تقديم الشكاوى لوزارة التنمية المحلية

وتقدم وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع"، للتواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها والإبلاغ عن شكاوى البناء المخالف أو شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال الآتي:

- تطبيق واتس آب على رقم 01150606783.

- الصفحة الرسمية لمبادرة صوتك مسموع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- عن طريق رقم الخط الساخن 15330.

- كذلك عن طريق البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

تقديم الشكاوى لوزارة الزراعة

خصصت وزارة الزراعة الأرقام التالية للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد، مع تلقي استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين.

- الخط الساخن على الرقم المختصر 19561.

- رقما 01111866711 - 01111866710 وخدمة واتس آب.