السيسي يقترح إسناد تراخيص البناء لمكاتب استشارية: مش طعن في المحليات

تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إزالات المباني المخالفة والمعتدى عليها من قبل الأهالي في محافظة الإسكندرية، موضحًا أنّ المباني تتكلف أموالا باهظة: "لو فيه مثلا 1700 إزالة يبقي بكام، مواد البناء اتكلفت كام، وتكسيرها بكام؟، ما دي فلوس راحت علينا كلنا، حتى لو كانت فلوس مواطن، بس ملناش خيار تاني".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3"، أنّه يجب أن تكون رخصة البناء بها اشتراطات تُتيح للمحليات والدولة التدخل إذا شعرت بأنّ هناك شيئا غير مناسب: "قولنا يا جماعة خلوا الجامعات والمكاتب الاستشارية، والمكاتب الاستشارية اللي في نطاق المحافظات، هي المنوط بها متابعة الترخيص ومتابعة تنفيذه، وتبقى عليها مسؤولية قانونية كبيرة، مش طعن في الأحياء والإدارات الهندسية اللي فيها".

وتابع: "حجم العمل الموجود ضخم على المحليات، ونعمل التخطيط المركزي ولو أمكن يبقى تنفيذ مركزي يبقى كويس".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.