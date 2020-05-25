التنمية المحلية عن تراخيص البناء الصادرة سابقا: راجعوا الحي أولا

وجّهت وزارة التنمية المحلية، رسالة إلى المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء، بالتوجه لجهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية، ووجود جراجات بالمباني طبقا للشروط الخاصة بذلك.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة، للمرور على المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري ومراجعة عمل الإدارات الهندسية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.

وأوضح الوزير أنّ المحافظين ينسقون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة، ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني، ومراجعة ما نصت عليه الرخصة، وإتاحة تدخل الدولة في أي وقت حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في الرخصة، فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات.