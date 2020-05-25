منح إجازة يومين لمواقع تخزين القمح في الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تقرر منح إجازة لمدة يومين للمواقع التخزينية بالمحافظة على أن يتم استئناف العمل بها ثالث أيام العيد، وذلك طبقا للتوجيه 21 الصادر من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وصلت الكمية الموردة من القمح للشون والصوامع حتى العيد 16931 طنا و568 كيلو قمح، وذلك بنسبة 49.8% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.

وقال صلاح، إن عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع، كانت تسير قبل العيد دون أي مشاكل عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ أيام فى توريد حصاد موسم القمح فى صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء في استلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.