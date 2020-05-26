الطقس اليوم الثلاثاء 26-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري في مصر وانخفاض درجات الحرارة في الكويت، وهطول أمطار رعدية في أجزاء من المملكة العربية السعودية.

وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

تسود شبورة خفيفة صباحًا وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، أما ليلًا؛ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة نهارًا، ليسود طقس غائم جزئيًا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.