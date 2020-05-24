الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا وشبورة خفيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن طقس الغد الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بينما يكون الطقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا، على السواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة ليصبح طقسا معتدلا نهارًا ومائل للبرودة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس مائلا للحرارة مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربه جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.