صور.. رئيس شركة "ويبكو للبترول" يتفقد موقع "ميناء الحمراء البترولي"

في إطار الجولات الميدانية لـ رئيس شركة "ويبكو"، وتنفيذاً لتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول وتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد السادة رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال.

قام المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيارة ميدانية لموقع «ميناء الحمراء البترولي» وسط العاملين خلال «عيد الفطر المبارك» وذلك لتهنئة العاملين ومتابعة تنفيذ سير الأعمال والمشروعات المقامة فى موقع العمل.

وتفقد "مسعود" خلال الزيارة الحالة التشغيلية والاطمئنان على خطوات شحن الزيت الخام لناقلات التصدير، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ومعاينة وحدات التعقيم الجديدة بالبوابات الرئيسية والتي تم شراؤها من "مصنع 999 الحربي".

وذلك تأكيدا على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول.

كما قام مسعود بتفقد مبني التحكم الآلي لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتم إجراء تجربة حريق وهمية باستخدام سيارات الإطفاء للاطمئنان والتأكد من مدى استجابة واستعداد العاملين بالموقع لحالات الطوارئ.

كما توجه مسعود لـ مبنى التحكم الأمني والكاميرات ومبنى إقامة الحراسات المشددة الذي تم تشييده من خلال الشركة، وذلك للتأكد من تفعيل خطة الطوارئ الأمنية خلال فترة عيد الفطر المبارك بالموقع.

كما تفقد مسعود خلال الزيارة المشروعات الجارية بموقع "ميناء الحمراء البترولي" حيثُ تفقد مشروع إنشاء صهريج التخزين الجديد "رقم 7" وصهاريج تخزين "مياه التصافي الجديد" و"مبنى الورش الجديد"، وفى نهاية الجولة قام مسعود بتهنئة العاملين بحلول عيد الفطر المبارك، وقدم لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من أداء ومجهود كبير في تسيير حركة العمل وعدم تأثر الإنتاج والشحن ومواصلة العمل بالمواقع في جميع القطاعات والتخصصات وحرصهم على تواصل العمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ورافق المهندس إبراهيم مسعود خلال الزيارة كيميائي محمد حسن عبد الحميد مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس إبراهيم الهواري مدير عام ميناء الحمراء البترولي، والكيميائي شريف قنديل مدير عام مساعد المعامل وتسهيلات الإنتاج والعميد رضا أبو زهرة مدير عام مساعد الأمن الإداري، والكيميائي محمد عطية عبدالغني مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والأستاذ رامي علام مدير عام مساعد الخدمات المعاونة.