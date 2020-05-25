 استمرار الحملات على مخالفات البناء بالإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر

تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرت المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالف، خاصة خلال إجازة عيد الفطر.

وواصلت وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملاتها، حيث توجهت الوحدة إلى عقارين مخالفين بشارع النبوى المهندس أمام مستشفى الصدر بالمنتزة ثان، وذلك بالتنسيق مع رئيس الحى ومدير الإدارة الهندسية.

وتم تسليم مقاول الإزالة الأدوار من الثانى عشر علوى حتى الثامن عشر علوى بواقع 7 أدوار فى العقار الأول، كما تم تسليم مقاول الإزالة العقار الثانى لإزالة الحوائط الخارجية فى الأدوار من الأول علوى حتى الخامس عشر علوي، بعد أن تبين ان الدورين الخامس عشر والسادس عشر العلويين مشغولين بالسكان، ليبلغ عدد القرارات التي تم تنفيذها فى العقارين خمسة عشر قرارا.

على الصعيد ذاته، توجهت الوحدة إلى العقار الكائن خلف محطة الصرف الصحى بمنطقة سيدى بشر بالمنتزة أول، وتبين بناء غرفة بدون ترخيص وتم فك الشدة وإزالة سقف الغرفة، كما تم التوجه إلى العقار خلف 44 الملك حفنى وتبين وجود حائط على الرصيف أمام العقار وتمت إزالته فى المهد.