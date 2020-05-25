حملات رش وتطهير ونظافة خلال ثاني أيام عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات رش وتطهير ونظافة خلال ثاني أيام عيد الفطر بمراكز المنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:36 م | الإثنين 25 مايو 2020
واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في اعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً الي ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، واكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال ايام عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم سلخانة البسقلون وقرية العقلية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى عامر، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.
وفي ملوي تم المرور على الحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمراسي للتأكد من تطبيق الحظر، بالإضافة الى تنفيذ حمله نظافة بشوارع بحي جنوب المدينة.
وفي بنى مزار تم تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقاط المخصصة لها.
نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينه سمالوط، حملة نظافة مكبرة بقرية دفش التابعة لمجلس قروي قلوصنا.
وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات والاشغالات، وصيانة أعمدة الإنارة بشارع سكة تله بمدينة المنيا، وبقري صفط الخمار، والوحدة المحلية لبني محمد سلطان، البرجاية وزهره وصفط اللبن، بالإضافة الى إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة، بقري طوخ الخيل، ودمشير.