حملات رش وتطهير ونظافة خلال ثاني أيام عيد الفطر بمراكز المنيا

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في اعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً الي ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، واكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال ايام عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم سلخانة البسقلون وقرية العقلية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى عامر، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

وفي ملوي تم المرور على الحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمراسي للتأكد من تطبيق الحظر، بالإضافة الى تنفيذ حمله نظافة بشوارع بحي جنوب المدينة.

وفي بنى مزار تم تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقاط المخصصة لها.

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينه سمالوط، حملة نظافة مكبرة بقرية دفش التابعة لمجلس قروي قلوصنا.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات والاشغالات، وصيانة أعمدة الإنارة بشارع سكة تله بمدينة المنيا، وبقري صفط الخمار، والوحدة المحلية لبني محمد سلطان، البرجاية وزهره وصفط اللبن، بالإضافة الى إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة، بقري طوخ الخيل، ودمشير.