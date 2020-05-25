في أول أيام العيد.. المنيا تزيل 16حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 16 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات بناء مخالف للقانون 119 على مساحة 610 متر مربع، و9 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1100 متر مربع، و4 حالات تعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 312 متر مربع ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2911 حالة إزالة مباني بمساحة 399468 متر مربع.

وأوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال إجازة عيد الفطر والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات ااستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات اانتشار فيروس كورونا المستجد.