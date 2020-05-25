في أول أيام العيد.. المنيا تزيل 16حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة
كتب:
اسلام فهمي
12:18 ص | الإثنين 25 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 16 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات بناء مخالف للقانون 119 على مساحة 610 متر مربع، و9 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1100 متر مربع، و4 حالات تعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 312 متر مربع ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2911 حالة إزالة مباني بمساحة 399468 متر مربع.
وأوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.
شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال إجازة عيد الفطر والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات ااستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات اانتشار فيروس كورونا المستجد.