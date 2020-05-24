"القاضي" يطلب غلق محلات لا تقدم خدمات "الدليفري" في المنيا

طالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بغلق المحلات والسوبر ماركت، طالما أنها لا تقدم خدمة التوصيل للمنازل "الدليفري"، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات الدولة المصرية حفاظً على صحة المواطنين.

كان المحافظ قد تابع التزام المواطنين بحظر حركة التنقل، بأحياء مدينة المنيا، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ومدى التزامهم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وشملت الجولة شارع سكة تله وعزبة الخشابة وطريق مصر أسوان الزراعي وميدان بالاس وشارع عدنان المالكي.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلي الحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن.

وكان محافظ المنيا، قد تفقد صباح اليوم، كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حي الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .