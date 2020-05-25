محافظ المنيا يتفقد الأكمنة ويشيد بدور الأمن في تطبيق إجراءات الحظر
كتب:
اسلام فهمي
12:11 ص | الإثنين 25 مايو 2020
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل واطمأن على استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء، ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، علي شن حملات لمتابعة ورصد مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة، مؤكدا علي ضروره التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة، في حالة وجود أي مخالفات وإزالتها في المهد والتنسيق مع مديرية الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
وقد تفقد المحافظ كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حي الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلي الحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن. كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة.
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف شارع سعد زغلول وميدان لوتس حتي كوبري محمد بدوي، واستغلال أوقات حظر تجوال المواطنين في إنهاء الأعمال في أقرب وقت.