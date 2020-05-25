محافظ المنيا يتفقد الأكمنة ويشيد بدور الأمن في تطبيق إجراءات الحظر

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل واطمأن على استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء، ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، علي شن حملات لمتابعة ورصد مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة، مؤكدا علي ضروره التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة، في حالة وجود أي مخالفات وإزالتها في المهد والتنسيق مع مديرية الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

وقد تفقد المحافظ كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حي الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلي الحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن. كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف شارع سعد زغلول وميدان لوتس حتي كوبري محمد بدوي، واستغلال أوقات حظر تجوال المواطنين في إنهاء الأعمال في أقرب وقت.