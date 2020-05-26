بعيدا عن الخروجات والتجمعات.. كيف تستغل إجازة العيد وأنت في البيت؟

في إجازة طويلة ممتدة، بدأت الجمعة الماضي وتنتهي الجمعة المقبل، بلا زيارات عائلية أو نزهات خارجية، بسبب الإجراءات الحكومية المُطبقة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، تجد الأسر نفسها مُجبرة للبقاء داخل المنازل، وتلوح تساؤلات حول الاستغلال الأمثل للوقت داخل المنزل للخروج من حالة الضيق.

يتحدث الدكتور أمير يوحنا استشاري الطب النفسي لـ"الوطن"، مشددًا في البداية على ضرورة عدم المبالغة في الخوف والقلق من انتشار الفيروس، لأن الخوف يضعف جهاز المناعة وينتج عنه مزيد من الاضطرابات، مفصحًا عن رأيه في آلية استفادة الإنسان من فترة البقاء في المنزل بأنه يجب على الشخص أن يمارس تدريبات رياضية بسيطة داخل المنزل لأهميتها جسديا، نفسيا وذلك يقلل القلق والخوف، وتحافظ على الجسم.

ويفضل أن يمارس الإنسان الهوايات المحببة كالرسم والتأليف والقراءة، ومتابعة نظام غذائي صحي حتى يساعد على تقوية مناعة الإنسان لمقاومة العدوى.

فيما عبرت الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، عن رأيها بأن الخطوة الأهم هى التفكير بطريقة الإيجابية والابتعاد عن الأفكار والاعتقادات السلبية عن الحياة، قائلة "لو فكرت بشكل متشائم وسودوي، أنا ليه محبوس في البيت، هو البلد حتفضل قافلة، كلها أسئلة ممكن تتعبك نفسيًا وتخليك مكتئب ورافض لأي شيء.. الخطوة الأولى خليك متفائل بأننا هنعدي المرحلة الصعبة".

وتابعت البغدادي " ممكن مثلًا تجرب وصفات طهي جديدة وتقدمها للأسرة، مشاركة كل ما هو جديد من الأصدقاء وأفراد العائلة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كلها طرق جديدة علينا تخلينا نتعامل مع الإجازة بشكل جيد".