بينهم 13 طبيبا.. إنهاء العزل المنزلي لـ30 من العاملين بمستشفى الأحرار

أكد الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إنهاء العزل لمنزلي لـ 30 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال بالمستشفى بعد مرور 14 يوما على عزلهم دون ظهور أي أعراض عليهم بمرض كورونا، مشيرا إلى أنهم عادوا إلى المستشفى لمباشرة عملهم.

وقال "العراقي" إنه خلال الفترة الماضية تم عزل منزلي لـ 5 أطباء واثنين تمريض واثنين عمال، بعد مخالطتهم لحالة إيجابية، وتبين إصابة طبيب وطبيبة منهم بالفيروس القاتل، وجرى نقلهم إلى أحد مستشفيات العزل، مشيرا إلى أن الطبيب تعافى فيما لاتزال الطبيبة تتلقى العلاج بمستشفى العزل بالباجور برفقة زوجها وطفلتيهما ووالدة زوجها الذين انتقلت لهم العدوى من الطبيبة.

وأضاف: "شهدت أيضا الفترة الماضية عزل منزلي لـ 10 أطباء و6 ممرضين و7 فنيين بعد مخالطتهم حالة مصابة خارج المستشفى، مضيفا أنه تبين عدم إصابة أي منهم بأعراض فيروس كورونا وعادوا وزملائهم الآخرين إلى العمل عدا الطبيبة "منار سامي " التي مازالت تتلقى العلاج.