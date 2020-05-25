"عزل ملوي" يحتفل بثاني أيام العيد مع المرضى

واصل أفراد الطاقم الطبي في مستشفي عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر مع المرضى، وارتدى عدد من أعضاء الطاقم الطبي الماسكات، ورفعوا اللافتات التي تتضمن التهاني بعبارات المتنوعة.

تضمنت اللافتات كلمات "عيد سعيد"، ولافته تحمل الهلال مع الصليب، وقال طبيب بالمستشفى إنه جرى التجهيز للاحتفال بالعيد في اليوم الأول للعيد، ولكن أنشغلنا بالعمل جعلنا نؤجل الاحتفال إلى اليوم الثاني، مؤكدا أن حالة الفرحة التى جمعت بين الحضور جعلت الجميع بتسابق لالتقاط صور السيلفي.

وكانت المستشفى قد شهدت خروج طفل رضيع ولد بداخلها، بعد التأكد من سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبي الذي نجح في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابه بكورونا تدعي "هبه قطب" 29 عاما، من أبناء محافظة أسيوط، والتي وضعت مولودها الذكر داخل المستشفي الخميس الماضي.

كما احتفلت الأطقم الطبية بخروج 16 متعافيا من الفيروس جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية.