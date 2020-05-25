إزالة 3722 حالة تعد بالبناء المخالف خلال شهرين في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:28 م | الإثنين 25 مايو 2020
أزالت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المنيا، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى الآن، 811 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2911 حالة إزالة مباني بمساحة 399468 متر مربع.
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.
شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال أجازة عيد الفطر والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.