إزالة 3722 حالة تعد بالبناء المخالف خلال شهرين في المنيا

أزالت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المنيا، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى الآن، 811 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2911 حالة إزالة مباني بمساحة 399468 متر مربع.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال أجازة عيد الفطر والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.