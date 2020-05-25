احتجاز أفراد أوركسترا بوليفيا في قلعة ألمانية لمدة 73 يوم بسبب كورونا

احتجزت وتقطعت السبل للرجوع بمجموعة أوركسترا بوليفية، في قلعة ألمانية لمدة 73 يومًا، بعد أن أغلقت عدد من الدول حدودها بسبب فيروس كورونا.

وكان الموسيقيون وصل أفراد الأوركسترا، من ضمنهم من لا يتجاوز عمره 17 عامًا، إلى ألمانيا للقيام بجولة في حفل الربيع، وذلك بنفس الوقت الذي بدأت فيه أزمة كورونا "COVID-19"، وفقا لـ"بي بي سي".

وسرعان ما تم إلغاء حفلاتهم الموسيقية، حينما فرضت ألمانيا حظرًا للتجمع الاجتماعي، كما تم إلغاء رحلة عودتهم إلى بوليفيا، بعد أن أغلقت البلاد حدودها، كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الوقت، بقيت مجموعة الأوركسترا في قصر راينسبرج، الذي عبارة عن قلعة عمرها 600 عام، تقع على بعد ساعة ونصف شمال غرب مدينة برلين.

وذكر أحد أعضاء الفرقة، ويدعى كارلوس: "تعطلت حافلتنا على الطريق السريع، وبالطبع كان هذا حظًا سيئًا وتوقعنا ربما سيتم إلغاء حفلاتنا الموسيقية، لكنني لم أتوقع أبدًا ما حدث بعد ذلك".

فيما قال أحد أعضاء الأوركسترا، ويبلغ من العمر 20 عاما: "جميعنا نشعر بأن شبح فريدريك يلاحقنا ويحاول إعاقتنا، لا أؤمن عادةً بهذه الأشياء ، لكني أشعر كما لو أن هناك أشباحًا على الأرض".

وتعد الأراضي المحيطة بالقلعة والغابات موطنًا لأكثر من اثنتي عشرة عائلة من الذئاب، وقالت إحدى أعضاء الأوركسترا تدعى تريسي برادو إنها شاهدت ثلاثة ذئاب أثناء خروجها في نزهة على الأقدام وبأنها إنتابتها حالة شديدة من الخوف عند رؤيتهم.