وكيل "صحة مطروح": علاج منزلي لحالات كورونا البسيطة.. و6 مستشفيات للكشف

أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة بمطروح جهزت 6 مستشفيات للعمل للكشف على المشتبه به بإصابته بفيروس كورونا، بعد قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية فى الكشف والعزل والعلاج لحالات الكورونا "كوفيد - 19".

وقال "عبدالغني"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن تلك المنظومة تضمنت "مستشفى الحمام المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفي الضبعة المركزي، ومستشفى مطروح العام، ومستشفى الصدر، ومستشفى سيوة المركزي" بالإضافة إلى مستشفى النجيلة ومستشفي الحميات ومركز التعليم المدني.

وأضاف أننا خصصنا مناطق عزل داخل كل مستشفى بحيث يكون لها مسار خاص للكشف على الحالات المشتبه فيها، وإجراء الفحوصات ووصف العلاج المنزلي للحالات البسيطة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن عزل بالأقسام الداخلية و جزء من العنايات لحجز الحالات المتوسطة والبسيطة التي تثبت إصابتها مع توفير جميع الأدوية والمستلزمات الوقائية.