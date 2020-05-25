أسامة ربيع: نحافظ على العمق الملاحي لقناة السويس.. ونتعاون مع الأهالي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تعميق المجرى الملاحي لقناة السويس مستمرا، مشيرًا إلى أنه يبلغ 66 قدم، حيث يجري الآن، تعميق المناطق التي تقل عن هذا العمق.

وأضاف خلال تصريحات لكاميرا قناة "TEN": "كنا نؤجر كراكات من الخارج، ولدينا الآن كراكة، وسنتعاقد على كراكة أخرى بنهاية العام الجاري، وكراكة ثالثة ستصل إلى مصر في العام المقبل، وهو ما سيجعلنا قادرين على الحفاظ على عمق القناة".

وأردف: "دائمًا ما نطور في المجرى الملاحي وأسطول القناة و16 محطة تتعامل مع المراكب، ودائمًا ما نمنح الحوافز للسفن".

وحول أهالي مدن القناة، قال "ربيع": "لهم حق علينا، ونتعامل معهم ونتعامل مع المحافظين، وطهرنا المدن الثلاث كلها وخصصنا وجبات للمناطق المعزولة، وطهرناها، ونقدم في المستشفى خدمات صحية لأهالي القناة والمحافظات، التي تحتاجها، وافتتحنا منذ يومين، أحدث جهاز قطسرة طرفية مخية، تلحق بها أجهزة كشف مجهود وكشف قلب".