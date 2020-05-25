غلق وتشميع 3 محلات سايبر وكافيه خالفوا إجراءات الغلق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة بالقاهرة، من ضبط محل "بلاي استيشن وكافيه" بعمارات صقر قريش، بداخلهما بعض المواطنين المخالفين لقرارات الحظر، وتم غلقهما وتشميعهما واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجرى تحرير المحاضر أرقام 896 و897 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة، للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم.

كما تم ضبط سايبر بشارع الفيوم بحي دار السلام، وآخر بشارع السلام عرب غنيم بحي حلوان مدارين بالمخالفة لقرارات الحظر، وتم غلقهما وتشميعهما، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برفع درجة الاستعداد بالأحياء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، من منع التجمعات واستمرار غلق كل الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت، والـ"بلاي ستيشن".