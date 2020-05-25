"الصحة الأردنية": تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 8 حالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء، إلى 711 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنها سجلت 8 حالات شفاء توزعت كما يلي: 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، بالإضافة إلى حالتين في مستشفى الملكة علياء، وأن الاصابات الثلاث الجديدة توزعت على النحو الآتي: حالتين لسائقي شاحنات أردنيّين قادمَين عبر حدود العمري، وحالة لمواطن قادم من دولة الإمارات العربيّة المتحدة، يخضع للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان.

ولفتت الوزارة إلى إجراء 1،936 فحصا مخبريّاً لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 165،109 فحوصات، مشيرة إلى أن دوام موظفي القطاع العامّ يبدأ صباح يوم غد الثلاثاء، وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

وأوضح أن ساعات الدوام الرسمي ستكون ما بين الساعة 8:30 صباحاً وحتّى 3:30 مساءً، ويجوز للمرجع المختصّ في المؤسّسة أو الدائرة الحكوميّة تعديل ساعات الدّوام الرسمي بحسب ما يراه مناسباً.

كما ستكون الأولويّة في الدوام للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكوميّة، وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ.أما الموظفين القاطنين في المحافظات التي يطبّق فيها نظام سير المركبات الفردي والزوجي، الذين تتطلّب طبيعة عملهم تواجدهم بشكل يومي في دوائرهم، أشار الموجز إلى أنه سيتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاصّ، وتحديداً القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، أوضح الموجز أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم دوام رسمي، نظراً لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، فيما ستبقى الأمور كما هي عليه بخصوص القطاعات غير المصرّح لها بالعمل حتى الآن، بانتظار ما يتقرّر لاحقاً وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة.