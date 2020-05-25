مستشفى في بلدة إنجليزية يتوقف عن استقبال المرضى لارتفاع حالات كورونا

قال مستشفى في جنوب غرب إنجلترا، اليوم، إنه توقف مؤقتا عن استقبال مرضى جدد، بما في ذلك قسم الطوارئ، وذلك بسبب العدد المرتفع لحالات فيروس كورونا.

بريطانيا هي إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من كوفيد-19 ووصلت حالات الوفاة إلى نحو 43 ألفا لكنها حاليا في مرحلة تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي تدريجيا، ويراقب العلماء عن كثب البيانات بشأن الإصابات الجديدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال مستشفى وستون جنرال في بلدة وستون- سوبر مير الساحلية، إن تعليق استقبال المرضى، هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.

وقال وليام أولدفيلد المدير الطبي للهيئة المحلية التي تدير المستشفى في بيان على موقعها بالإنترنت، "لدينا الآن عدد كبير من المرضى بكوفيد-19"، وأضاف "هذا قرار طبي".

وقال أولدفيلد، إن الغالبية العظمى من مرضى كوفيد-19 أصيبوا بالفيروس قبل نقلهم للمستشفى على الأرجح وليس بداخلها. ولم يكشف عن أرقام أو يفسر سبب ارتفاع الحالات.

وفي بعض المناطق، وبخت السلطات البريطانيين بسبب الذهاب لأماكن مفتوحة بما فيها الشواطئ خلال الطقس الربيعي المشمس بأعداد شكلت خطرا على قواعد التباعد الاجتماعي.