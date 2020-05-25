خروج المتحدث باسم الرئاسة الروسية المصاب بكورونا من المستشفى

خرج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم: "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف بيسكوف، أنه يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه، وقال: "سأبدأ العمل من البيت".

بدورها، قالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا نافكا في حديث لصحيفة "دايلي ستورم" "Daily Storm" اليوم: "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى".

وأضافت نافكا: "نحن في حالة جيدة سنخضع للحجر الصحي مدة حوالي أسبوع".

ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو بعد تأكيد إصابتهما بكورونا المستجد.