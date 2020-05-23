الحلقة 29 من لما كنا صغيرين.. ريهام حجاج تكشف كواليس قتل نهى ووائل

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 29 من لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، التي تقوم بدور دنيا، التي اعترفت بأنها قاتلة نهى"نسرين أمين"، وباعترافها توصلت النيابة للغز الذي حيرهم كثيرًا.

اعترفت دنيا برغبتها في إيذاء حسن "نبيل عيسى"، لأنه تسبب في منعها من الإنجاب، بخطة وضعها مع ممرضة انتحلت صفة ‏طبيبة، أوهمها بأنها تعرضت للتسمم، وأعطتها أدوية أدت إلى تهتك الرحم.‏

استمرت دنيا في الاعتراف بالأسباب التي دفعتها لارتكاب جريمتها، بأنها أبلغت عن يحيى "محمود حجازي"، لعلمها بخيانته لها مع نهى، إلى جانب رغبة يحيى في إثبات التهمة على حسن، فوجدتها فرصة ‏مناسبة للتخلص من كليهما.‏

استخدمت ياسين "خالد النبوي"، في حبك قصصها وأوهمته بأن سليم "محمود حميدة"، يود إيذائها، بالإضافة لقيامها بحرق سيارتها بواسطة شمعة مربوطة بحبل، به بنزين أسفل السيارة أشعلتها بنفسها قبل الصعود إلى مكتب ياسين.‏

وعن قتل وائل، اعترفت بأنه علم الحقيقة من خلال طاقم السكاكين الخاص بها، الذي كانت تنقصه واحدة، فربط بينها وبين السكين ‏المستخدم في قتل نهى، وواجهها بها.‏

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.