الحلقة الأخيرة من لما كنا صغيرين.. إعدام ريهام حجاج وسفر خالد النبوي

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا، وخالد النبوي "ياسين".

خروج حسن "نبيل عيسى" من السجن بعد اعتراف دنيا "ريهام حجاج" بقتل نهى "نسرين أمين".

قرر ياسين، الهجرة إلى نيويورك برفقة والدته وشقيقه حسن، كما اعترافت دنيا بقتل وائل "كريم قاسم ".

أما يحيى زوجها السابق، "محمود حجازي" فاعترفت بأنها أبلغت عنه لعلمها بخيانته لها مع نهى إلى جانب رغبة يحيى في إثبات التهمة على حسن فوجدتها فرصة ‏مناسبة للتخلص منهم، أما المخدرات التي دستها دنيا ليحيى كانت عن طريق الاحتفاظ بالمخدرات الخاصة به على المدى الطويل كما اعترفت دنيا أنها استخدمت ياسين في حبك قصصها.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة بتنفيذ حكم الإعدام على دنيا، لما ارتكبته من جرائم شنيعة.

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.