حظك اليوم الثلاثاء 26-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولد برج الدلو أنّه شخص ودود، مع بعض الفكاهة في شخصيته، حيث أنه يُحب المزاح، ويكون خفيف الظل أينما ذهب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك بحفظ طاقتك واعتن بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتزام الكتمان وعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.