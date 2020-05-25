حظك اليوم الاثنين 25-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يحترم مولود برج الدلو آراء الآخرين ومعتقداتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية وتدير الأمور الحياتية بروح مثابرة واجتهاد.. تنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة عايدة رياض، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يناير.