"حقهم علينا"..مجدي يساعد جيرانه من مصابي كورونا بتوصيل احتياجتهم مجانا

غايته مساعدة جيرانه في أزماتهم المختلفة التي يعانون منها، فلم يشكل فيروس كورونا أي عائق أمامه لتقديم الدعم لمصابي كورونا من جيرانه، والذين يقيمون في العزل المنزلي بصورة عملية، لمساعدتهم على تجاوز تلك الفترة الصعبة.

مجدي محمد رجل في الخمسنيات من عمره، قرر مساعدة مصابي كورونا في العزل المنزلي بمحيط سكنه بمدينة الشروق، بإطلاق مبادرة بتوفير كافة احتياجتهم التي يرغبون بشرائها، وتوصليها للمنزل دون أي مقابل مادي، بعدما شاهد العديد من حالات التنمر ضد الأسر التي تضم مصابين.

"دا حقهم علينا".. بهذه الكلمات بدأ مجدي حديثه لـ"الوطن"، مضيفا "واجب علينا مساعدة أشقائنا وجيرانينا في أزمتهم خلال مواجهتهم فيروس كورونا، كذلك ببقائهم في المنزل نحمي باقي أفرد المنطقة والمجتمع من الإصابة بفيروس كورونا".

اليوم هو أول تنفيذ للمبادرة، بعدما كتب "مجدي" على الجروب الخاص بسكان المدينة عن استعداده للمساعدة "أولادي بيساعدوني في المبادرة دي، بعد وقت قليل من البوست اتصل بي شخص مصاب طلب بعض الأشياء الضرورية من السوبر ماركت ووصلتها لمنزله".

إجراءات وقائية متعددة يتخذها "مجدي"، وأبناؤه خلال توصيل أي رغبات لمصابي كورونا، "في التعامل مع المصاب بنكون لابسين جوانتي وكمامات وبنسيب الشنطة أمام باب الشقة وهو بيفتح يخدها، وبعد النزول بيكون في تعقيم للأيد وارتداء قفاز جديد".

لم تكن هذه أولى المبادرات التي يقوم بها الرجل الخميسني تجاه جيرانه، ففي موجة الطقس السيئ التي ضربت مصر في مارس الماضي، تطوع أيضا لشراء بعض مستلزمات الأسر التي تحتاجها، "لو كل واحد يقدر يساعد بحاجة كلنا حياتنا هتبقي أفضل، وأن بتحرك بالعربية أسرع وفي ناس معندهاش فهتتعب".