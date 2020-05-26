لتجنب الإصابة بكورونا.. الجامعات تلزم العاملين بارتداء الكمامات

قرر عدد من الجامعات، إلزام أعضاء هيئة التدريس، وكل العاملين بها، بارتداء الكمامات، ومنع دخول أي منهم بدونها، وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ"الوطن"، أنه سيجري تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

في جامعة عين شمس، أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، قراراً بإلزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في كلياتها ومعاهدها والوحدات وإداراتها المختلفة، بارتداء الكمامة اعتباراً من 30 مايو 2020.

وكلف "المتيني"، الأمن الجامعي، بحظر دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي بدون الكمامة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة سيناقش إلزام جميع منتسبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وخدمات معاونة، بمختلف الكليات ومعاهدها والوحدات وإداراتها المختلفة بارتداء الكمامة، وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة وانتظام العمل بمختلف القطاعات.

وأوضح "نجم" لـ"الوطن"، أن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال التعقيم والتطهير الدوري لكافة المنشآت والقطاعات، فضلاً عن نشر وسائل التعقيم المختلفة من مطهرات ومعقمات الأيدي وغيرها، حفاظاً على صحة الجميع، بجانب تقليل الكثافات بالمكاتب والغرف والقاعات.

وأكد الدكتور أشرف خالد، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب، أنه ستجري مناقشة إلزام أعضاء هيئة التدريس، وكل العاملين بالجامعة، بضرورة ارتداء الكمامة، تجنباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مجلس الجامعة المقرر انعقاده الأحد المقبل.

وأضاف "خالد" لـ"الوطن"، أن الجامعة حرصت على توفير كافة المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يجري تعقيم كافة منشآت الجامعة بشكل يومي.

وكشف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه سيجري منع دخول أي طالب للجامعة دون ارتداء كمامات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تطبيق إجراءات السلامة لمنتسبيها، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "غلاب"، أنه سيجري تعقيم كافة المباني بشكل يومي، وقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الحرم الجامعي.