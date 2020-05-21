التعليم العالي تتوقع "صفر" إصابات بكورونا منتصف يوليو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه يتوقع الوصول لـ"صفر" إصابات بكورونا في مصر بعد منتصف يوليو المقبل، لافتا إلى أنّ الفيروس وباء عالمي ولا توجد أي دولة في العالم محمية منه: "يكفي اننا بنجتهد ونشتغل بشكل علمي وأكاديمي عشان نوصل لتوقعات وتنبؤات، ولكن دون التعاون الكامل من كل الفئات يبقى اللي بنفكر فيه صعب جدا تحقيقه من غير التعاون الكامل".

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الجدل حول فيروس كورونا أكبر بكثير من التوافق: "ناس كتير بتتكلم عن احتمالية وجود موجة ثانية من الفيروس، كل دي احتمالات تقول إنّ الأسئلة أكبر من الأجوبة بكتير في المجال ده، ولازم نكون واعيين بخطورة اللي احنا بنتعامل معاه عشان نقدر نطمن إن الإجراءات اللي بنعملها دي تكون مجتمعية مش حكومية".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.