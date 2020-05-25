على قناة dmc.. أنغام: انتظروا حفلة العيد غدا

أعلنت الفنانة أنغام، موعد حفلتها، المقامة على مسرح الصوت والضوء، احتفالا بعيد الفطر المبارك، والمقرر عرضها عبر شاشة قناة DMC.

وقالت أنغام في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "استنوا حفلة العيد بكرة من مسرح الصوت والضوء، على قناة DMC الساعة ١٠ مساءً بتوقيت مصر.. كل سنة وانتوا طيبين".

وكانت الفنانة أنغام، كشفت تفاصيل الأغنية التي قدمتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والأمم المتحدة "هتعدي".

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن الأغنية كانت حلوة وتمثل مشاعر خارجة من القلب، متمنية أن تصل لقلب الناس.