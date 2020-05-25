سفير واشنطن لدى برلين يتولى منصب منسق الاستخبارات الأمريكية

أنهى سفير أمريكا في برلين ريتشارد جرينيل، مهمته في ألمانيا، بعد تعيينه منسقا للاستخبارات الأمريكية، وعاد إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 20 فبراير الماضي، تعيين ريتشارد جرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، لكن مجلس الشيوخ صادق مؤخرا على تعيين النائب الجمهوري جون راتكليف لهذا المنصب بشكل دائم.

وعلق موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية على عودة جرينيل بالقول "لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تعيين ريتشارد جرينيل لشغل منصب سياسي رفيع المستوى في وطنه.

وكان ريتشارد جرينيل "53 عاما" - ينتمي إلى الحزب الجمهوري - جرى تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في برلين في ربيع عام 2018، ويعد من المخلصين والداعمين لترامب، وكثيرا ما استخدم منصبه في مهاجمة الحكومة الألمانية، وبالتالي كسر القيود الدبلوماسية المعتادة.