التزام مواطني الوادي الجديد بقرار الحظر في ثاني أيام العيد

بدأت قوات مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، تطبيق قرار حظر التجوال ومنع التجمعات، فيما سادت حالة من الالتزام التام من قبل أهالي المحافظة، في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك، وسط انتشار وتواجد أمي من قوات مديرية أمن المحافظة.

يأتي ذلك تزامناً مع قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المنتزهات والنوادي وكافة المزارات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما خلت الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقري من المواطنين، فضلًا عن التزام أصحاب منافذ البيع والمولات والمنشآت التجارية من غير المستثناة من قرار الحظر وذلك بكافة مراكز المحافظة الخمسة والقري وتوابعها في إطار دعم جهود الدولة والحفاظ على سلامة الجميع.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة خلال فترة إجازة العيد.

وأضاف المحافظ، أنه جرى اتخاذ الإجراءات التي سبق اتخاذها خلال فترة أعياد الربيع، والتي تشمل إغلاق النوادي والمتنزهات والحدائق والأماكن الترفيهية والاماكن السياحية خلال فترة إجازة العيد، تجنباً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتاشد المحافظ، المواطنين الالتزام بالتعليمات وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.