خلال يومي العيد.. رفع 115 طن مخلفات بقرى الطود جنوب الأقصر

قال خالد محمد عطيتو، سكرتير عام مدينة الطود، جنوب الأقصر، إن في نطاق الخطط المعدة والمجهزة في قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والقرى التابعة للمركز، تم رفع مايقرب من 103 طن قمامة خلال أيام العيد ليومي الأحد والإثنين، ومازال العمل متواصل يومياً بمركز ومدينة الطود من رفع القمامة ومخلفات الري والمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والإشغالات.

كما قامت الحملة الميكانيكية بمركز الطود، بعمل حملة تطهير وتعقيم برش طريق المدينة بالمياه والكلور المطهر بداية من المدينة الشبابية امتداداً بطريق المدينة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري بحملة نظافة برفع القمامة والمخلفات بالقرية في العيد، ومن قرية المريس غرب المدينة، تمكنت حملة من رفع 12 طن قمامة ومخلفات المباني والأتربة المتراكمة بطريق الترعة الغرقانة.