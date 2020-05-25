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رئيس مركز إسنا يتابع شكاوى ضعف المياه بقرية الدير جنوب الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
12:38 م | الإثنين 25 مايو 2020
سليمان أثناء متابعته الشكاوى بعدد من منازل قرية الدير

سليمان أثناء متابعته الشكاوى بعدد من منازل قرية الدير

تفقد محمد سيد سليمان، رئيس مجلس مدينة إسنا، جنوب الأقصر، منازل قرية الدير لمتابعة شكاوى المواطنين بشأن تكرار مشكلة ضعف المياه بالقرية خلال أيام العيد.

ووجه سليمان المسؤولين بشركة المياه بتلاشي الأعطال وحل مشكلة ضعف المياه ووصولها للمناطق الشرقية بالقرية، ويتم حل المشكلة حلا جذريا لتصل الخدمة لجموع المواطنين وبصفة منتظمة ومستمرة.

وأكد رئيس المدينة، أن الأعمال الجارية بشبكة مياه الدير ورفع كفاءتها ستساعد على تعزيز قدرة المياه بصفة مستمرة بجميع المناطق وأنه تم تخصيص مساحة 10 أفدنة بقرية الهنادي لإقامة محطة مياه عملاقة تخدم قرى الشرق بداية من الحلة حتى الشغب مرورا بقرية الدير.