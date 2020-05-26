صدقي صخر: آسر ياسين صديقي ومشاهدنا في "بـ 100 وش" طبيعية

«تركت الهندسة من أجل الفن»، عبارة قالها باعتزاز الفنان الشاب صدقى صخر، الذى طل على الجمهور فى أحداث مسلسل «بـ100 وش»، حيث جسد شخصية «أيمن»، الصديق الوفى للفنان آسر ياسين، «عمر».

استطاع «صخر» أن يلفت أنظار المشاهدين إليه، بسبب قوة مشاهده التى جمعته مع آسر ياسين، والتى قال عنها لـ«الوطن»:

فى الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التى ألتقى فيها «آسر»، ولكن سبق أن عملت معه فى مسلسل «30 يوم»، حيث كان بيننا أصدقاء مشتركون، وتوطدت علاقتنا أثناء التصوير، وبعد انتهاء العمل توطدت علاقتنا بشكل أكبر، وأصبحنا أصدقاء، وقدمت معه مسلسل «فى كل أسبوع يوم جمعة».

وقال «صخر» إن صداقته بـ«آسر» ظهرت ملامحها خلال «بـ100 وش»، لأن العلاقة الطبيعية بينهما قائمة على «الهزار والقفشات»، مضيفاً: «بالتالى كنا بنتكلم فى المشاهد التى تجمعنا كأننا عندنا خروجة مع أصحابنا»، واستكمل: «العمل مع آسر ياسين، يجعل العمل يمر بسلاسة، وهو فنان لديه دائماً جديد، وممكن يفاجئنى فى المشهد بحاجات غريبة، ولازم أتعامل معاها، والنتيجة إن المشهد بيكون فعلاً دمه خفيف».

وأشاد «صخر» بمحاولات «آسر» الدائمة لدعمه وتوجيه النصح والإرشاد له، لا سيما أنه ما زال فى بدايات خطواته فى مجال التمثيل، «ساعات بكون مخضوض قبل المشهد، ومش عارف هعمل إيه، على طول ألاقيه يهزر، ويخلينى أفك، وينكشنى، ويرجعنى للمود، ويخلينى أكون تلقائى وأبعد تماماً عن التوتر والقلق».

المسلسل قدر يجمع الناس حول شاشة التليفزيون

وعبر «صخر» عن سعادته لردود الفعل الإيجابية حول مسلسل «بـ100 وش»، وقوله «الناس كانت مكتئبة بسبب فيروس كورونا، وكانوا بيدوروا على مسلسل يخرجهم من هذه الحالة، والحمد لله مسلسل بـ100 وش، قدر يجمع الناس حول شاشة التليفزيون، ويحبوا كل فريق العمل، لدرجة رفضهم فكرة إلقاء القبض على عصابة عمر وسكر، الحقيقة نجاح المسلسل كان متوقعاً، فى ظل وجود مخرجة متميزة مثل كاملة أبوذكرى، وسيناريو مكتوب بحرفنة ودم خفيف، لكن لم أكن أتخيل أن يكون النجاح بهذه القوة، خاصة مع استقبال الناس للمسلسل بهذه السعادة والفرحة».

مثَّلت زمان مع المخرجة كاملة أبوذكرى وأنا مراهق

وعن تعامله مع المخرجة كاملة أبوذكرى، قال «صخر»، إنه سبق والتقى بها وهو مراهق صغير لم يتجاوز الـ16 عاماً من عمره، من خلال المشاركة فى فيلم قصير «نظرة إلى السماء»، مضيفاً: «كانت أول مرة تمثيل بالنسبة لى، وهذا الفيلم سافر مهرجانات وحصد جائزة من إيطاليا، وبعد ذلك التقيت بها وأنا شاب من خلال مسلسل زى الشمس، لنلتقى مجدداً فى بـ100 وش، وهى من المخرجات المتميزات، وأنا أحبها على المستوى الشخصى، ودائماً ما تكون سنداً للممثلين الذين يعملون معها، ولا تبخل بإمداد النصائح والدعم النفسى لهم».

وعن بداية مشواره الفنى، أوضح «صخر» بقوله: «أنا درست هندسة قسم اتصالات مثل أى شخص حصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة والتحق بكليات القمة، وأنا كنت بحب الهندسة فعلاً، واشتغلت فترة طويلة بشهادتى، ولكن المزيكا موجودة فى حياتى من صغرى، وكنت بتعلم بيانو، كنت هاوياً للمزيكا، وبعد ذلك فى 2003 ارتبطت بالمسرح واشتغلت مسرح فيه غنا ومزيكا، وبدأ الموضوع يكون احترافياً، وبدأت التركيز على المزيكا والغنا، بجوار عملى فى الهندسة، وشاركت فى أفلام وثائقية وقصيرة وروائية تابعة للسينما المستقلة».

واستطرد: «وفى 2012 بدأت مع فرقة يسرا الهوارى وقت تأسيسها، وعملنا شغل احترافى وقدمنا ألبوم، وقمنا بجولة خارج مصر، وبدأ الفن يطغى على الهندسة، وشعرت بحاجتى لتكريس كل وقتى ومجهودى للفن فقط، وفى العام الماضى وبالتحديد فى شهر يونيو، قررت الابتعاد عن الهندسة، وأعمل ما أحبه فى المزيكا والتمثيل، وأذهب لهذا المجال للآخر».

وعن خوفه من الندم مستقبلاً بسبب قرار ترك عمله، قال «صخر»: «أى فرصة لا بد أن تحصل على حقها كاملاً، وحتى أُثمر فى مجال الفن، يجب أن أستثمر فيه وأمنحه مجهودى وطاقتى، لأن اللعب على الحبل مخاطره كثيرة، ومن ثم قررت التفرغ للفن تماماً، ولحد دلوقتى أنا مش ندمان على الإطلاق، يمكن تيجى فترات أكون مادياً مش تمام أسوة باستقرار الوظيفة، لكن راحة البال والسعادة إنك بتشتغل حاجة بتحبها دى حاجة مهمة وبالدنيا وما فيها».

وأشار إلى أنه «غاوى» مزيكا منذ الصغر: «طول ما أنا قاعد بلعب مزيكا، العازف اللى مش بيتمرن كل يوم مستواه بيقل، أنا بسعى ألا يمر يوم من غير ما ألعب مزيكا بشكل مستمر، وآلة الهارمونيكا هى المفضلة لى، وبلعبها دائماً، المزيكا هتساعدنى فى الفن من حيث الاختيار والتذوق والإحساس».

وبحثاً عن التميز، قال «صخر» إنه يحصل على ورش تمثيل، لإيمانه بأن التمثيل يشبه أى مهنة: «لو بطلت تتعلم فيها تقع»، وبالتالى يجب أن يقوم الفنان باستمرار بتطوير أدواته ومهاراته، وتطويع ملامح وجهه وحركات جسده لخدمة الدور الذى يجسده، بحسب قوله.

ويستعد «صخر» لعرض مسلسل جديد يشارك فيه يحمل اسم «ليه لأ» من إخراج مريم أبوعوف، بطولة: أمينة خليل، حيث يجسد دور ابن عمها السند والداعم لها: «دور حلو، وأتمنى يعجب الناس».